今や動画配信の定番コンテンツといえば「恋愛リアリティショー」。ABEMAでは「今日、好きになりました。」や「オオカミちゃんには騙されない」など、若年層向け番組が若手タレントの登竜門的存在にもなっている。そんな中、その“出演者”にも変化が起きている。【もっと読む】元フジテレビ長谷川豊アナが“おすぎ上納”告白で実名…佐々木恭子アナは災難か自業自得か中高年男女の恋愛を描いた「あいの里:Season2」（Netflix）