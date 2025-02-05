松平健（71）の大ヒット曲「マツケンサンバ」は本当に除霊に効果があるのか―― 今、SNSでそんな話題が大きな注目を集めている。【あわせて読む】松平健にのしかかる「マツケンサンバ?」の重圧…目玉ナシのNHK紅白を救えるか発端は、ホラー小説でエッセイストの加門七海氏が1日のXに「私がこういうこと言うのは、非常に気が引けるんですが。マツケンサンバは除霊に効く……かも、です」とポストしたこと。加門氏は日本古来の呪