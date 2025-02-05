1月28日午前2時台まで行われたフジテレビの「やり直し会見」は、10時間半という異例の長丁場で注目を集めたものの、視聴率を改めて細かく分析すると、単に高齢者の注目度が高かっただけのようだ。【あわせて読む】フジテレビ“やり直し会見”10時間半が驚きの高視聴率13.1%！ どんな人が見ていた？1月27日の『緊急特報フジテレビ経営陣会見』（19時〜22時）の世帯視聴率は13.1％（ビデオリサーチ調べ／関東地区。以下同）を記