【沢田研二の音楽1980-1985】#69【写真】井上陽水にしか書けない「ナンセンス・ダンディー」の世界1983年の沢田研二◇◇◇連載タイトルの年代表記「1980-1985」を2つに分けると、前半が「1980-1982」、後半が「1983-1985」ということになる。つまりここで連載が後半に入る。おそらく多くの方が予感しているように後半は、前半の派手、賑やか、ポップな筆致に比べて、もう少し冷静なものとなるだろう。そもそも