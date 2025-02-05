【碓井広義テレビ 見るべきものは!!】【写真】広瀬すず新髪型公開で「永野女子」増殖再び？ 2017年には吉高由里子を目指して「お笑いの永野化した」との報告がネットで相次ぐ連続ドラマに必要なのは、見る側に「この先はどうなる？」と思わせる牽引力だ。広瀬すず主演「クジャクのダンス、誰が見た？」（TBS系）は、まさに続きが見たくなるサスペンスである。大学生の山下心麦（広瀬）は、元警察官の父・春生（リリー・フラ