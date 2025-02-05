フジテレビ騒動で、渦中の人物によるコメント発信が相次いでいる。【あわせて読む】元フジテレビ長谷川豊アナが“おすぎ上納”告白で実名…佐々木恭子アナは災難か自業自得か元SMAP中居正広氏（52）のトラブルで、女性を「上納」したとされたフジテレビ幹部社員について、フジテレビはこれを否定し続け、週刊文春の記事訂正でそれが裏付けられた。さらにタレントの重盛さと美（36）が２日までに自身のYouTubeチャンネルで「枕