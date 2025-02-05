台湾のトップスターでグループＣＬＯＮ出身のク・ジュンヨプの妻である徐熙媛（バービィー・スー、４８）さんの死亡原因などに関連して敗血症の可能性が提起された。初期の報道では肺炎が死因とされていた。４日、聯合報と中国時報などによると、中国医薬大学付設病院の黄高彬副院長はインフルエンザにかかったが、肺炎に悪化して死亡したと伝えられた徐熙媛さんの死因として敗血症に言及した。黄副院長は、「インフルエンザウイル