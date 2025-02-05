結婚は生活はどちらか片方が頑張るのではなく、互いに支え合って成り立つものです。ですが、ときに、想定していた反応とは違う反応に困惑することも。今回は、結婚が難しいと思われる男性の特性について紹介します。【他人への思いやりが不足している】思いやりのなさは、結婚生活において大きな問題となります。無自覚な言動は、夫婦の関係に深い溝を生む原因になることがあります。【誠実性が欠けている】誠実でない態度や、コミ