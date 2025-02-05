モデルでタレントの滝沢カレン（32）が5日までに自身のインスタグラムを更新。お笑いタレントの横澤夏子（34）とお笑いコンビ「ハリセンボン」近藤春菜（41）の誕生日会を行ったことを明かし、3ショットを披露した。「毎年うれしい春菜さんお誕生日会春菜さんから最速誕生日会を奪うことができました(2月23日誕生)」と書き出すと、飲食店で肉ケーキを手に笑顔を見せる近藤と、横澤と自身のショットをアップ。「今年も夏子