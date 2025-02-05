お笑い芸人・つまみ枝豆（66）が、5日までに自身のインスタグラムを更新。妻のタレント・江口ともみ（57）の誕生日を祝福した。4日に57歳の誕生日を迎えた江口。つまみ枝豆は「本日 2月4日は我が妻の誕生日かぁさん誕生日おめでとう」と仲むつまじい2ショットを添えて報告した。また「どんどん爺さんになっていく俺とは逆行しいつも若々しい かぁさんいつまでも可愛くて元気で優しくて少しおっちょこちょいのかぁさんで