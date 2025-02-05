独裁政権が崩壊したシリアで暫定政府の大統領に就任したばかりのアハマド・シャラア氏が外遊でトルコを訪れ、シリア北東部のクルド人勢力への対応を協議しました。【映像】抱擁＆握手する2人シリア暫定政府のアハマド・シャラア大統領は4日、エルドアン大統領と会談するためトルコの首都アンカラに到着しました。シリアの大統領が訪問するのは15年ぶりで、トルコ側が移動のために大統領専用機を準備するなど歓迎ぶりが伺えます