俳優の橋本環奈（26）の喜びの報告に、芸能界やファンから多くの祝福が寄せられている。【映像】デコルテあらわな写真集オフショット2月3日が誕生日の橋本。2024年、25歳の誕生日には、Xで、「海外での舞台に朝ドラ撮影、そして、まだ他の仕事も、何よりも健康第一で頑張りたいと思います」と抱負をつづり、デコルテあらわな写真集オフショットを披露していた。2025年の投稿では、「本日26歳になりました！皆さんお祝いの言