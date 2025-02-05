藤井聡太七冠（22）の連勝で迎えた将棋の「王将戦」第3局が始まりました。4連覇を目指す藤井七冠に永瀬拓矢九段（32）が挑戦する王将戦七番勝負第3局の1日目は、5日午前9時から東京・立川市で始まりました。1月に行われた第1局と第2局では藤井七冠が連勝していて、2020年以来2回目の「王将」タイトル挑戦となる永瀬九段は雪辱を果たしたい考えです。第3局は6日の午後に決着する見通しです。