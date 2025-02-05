新潟国道事務所やNEXCO東日本などは5日の正午以降、大雪による集中除雪のため、国道49号、磐越自動車道で通行止めの可能性があると発表しました。（5日午前9時発表）通行止めの可能性があるのは、以下の区間です。【国道49号】・福島県の猪苗代町堅田（堅田中丸交差点）から、会津若松市一箕町敦賀（松窪入口交差点）・福島県の会津坂下町坂本（会津坂下IC交差点）から、新潟県の阿賀町野村（三郷チェーン着脱場）【磐越道】