ロイヤルブルネイ航空は、日本路線を対象としたセールを2月5日から19日まで開催する。東京/成田発着バンダルスリブガワン行きと、バンダルスリブガワン経由のコタキナバル、メルボルン、バンコク/スワンナプーム、ジャカルタ、クアラルンプール、ホーチミン、シンガポール、スラバヤ行きなどのビジネスクラス、エコノミークラスの片道・往復に設定がある。割引率は最大20％で、燃油サーチャージなし、諸税別。搭乗期間は2月7日から