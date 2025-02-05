NEXCO中日本によりますと、大雪に備え4日夕方から予防的通行止めの対応をとっていた、北陸自動車道の福井県・武生インターチェンジと滋賀県の長浜インターチェンジの区間は、5日午前8時10分に上下線とも通行止めが解除されました。