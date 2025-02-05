［東京５日ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で日経平均は、前営業日比１８０円８４銭高の３万８９７９円２１銭と、続伸してスタートした。前日の米株高を好感する形で買いが優勢となり、寄り付き後は２００円超高と上げ幅を拡大している。幅広い業種で買いが先行しているほか、主力の銘柄が底堅く推移している。個別では、主力のトヨタ自動車が１％超高。日産自動車は１％超安、ホンダが１％超高で推移。指数寄与度