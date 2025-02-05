HKT48の元メンバーで、バラエティを中心にモデルとしても活躍中の村重杏奈さん（26歳）が、公開中のホラー映画『悪鬼のウイルス』に出演しました。惨劇に見舞われる主人公・茅野日名子役を、体当たりで演じています。村重さんにとって本作は、映画初出演、初主演。普段バラエティ番組で見せる元気いっぱいの明るい笑顔を封印して挑み、「今回はいい意味で“村重らしさ”がない作品になりました」と言います。お話を聞きました