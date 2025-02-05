高額療養費制度の上限引き上げを巡り、修正する可能性を示唆しました。共産党田村貴昭衆院議員「がん患者は不安にさいなまれ、治療と健康に悪影響を与えている。上限額の引き上げ、絶対あってはならない」石破茂総理大臣「あらゆる可能性はある。意見を聞いて適切な判断をする」がんや難病など医療費が高額となる場合に自己負担を抑える高額療養費制度を巡っては、負担の上限を引き上げれば「治療が続けられなくなる」とし