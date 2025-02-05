【世宗聯合ニュース】韓国の統計庁が５日発表した消費者物価動向によると、１月の消費者物価指数は前年同月比２．２％上昇した。上昇率は昨年７月（２．６％）以来半年ぶりの高水準となった。消費者物価の上昇率は昨年８月（２．０％）の２％台から９月（１．６％）には１％台に下がり、１０月（１．３％）に底を打ったが、１１月（１．５％）、１２月（１．９％）に続き先月まで３カ月連続で上昇し、５カ月ぶりに２％を上回った