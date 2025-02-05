沖縄県が米ワシントン事務所を運営するため営業実態のない株式会社を設立していた問題で、県は４日、新年度一般会計当初予算案に運営経費３９００万円を盛り込んだと発表した。この問題では駐在職員が無許可で兼職状態となるなど数々の不備が発覚し、県と県議会が調査に着手したばかりで、自民党など県議会多数派の県政野党は予算計上に反発している。発表によると、駐在職員の旅費や米コンサルティング業者への委託料で、前年