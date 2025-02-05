パナソニックホールディングスの楠見雄規社長は、今後の成長が見通せないテレビやキッチン家電などについて、2026年度までに抜本的な対策を行うと説明しました。パナソニックHD楠見社長「高収益な事業の塊にしていくということは、事業のやり方というのも大きく見直していかないといけない」このうち、テレビ事業については売却する可能性もあるということです。グループの経営改革として事業会社のパナソニックを2025年度