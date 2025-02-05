５日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「おむすび」では、病院勤務となった結（橋本環奈）がＮＳＴという特別チームを見学。気難しい潰瘍性大腸炎の患者へ「チョー元気やん！」などギャル対応をした結果、患者が腹痛で倒れてしまうシーンがあった。この日の「おむすび」は、結がＮＳＴを見学。一緒に回診に行く。その中に潰瘍性大腸炎の患者がおり、食事がまずいと激怒。許可も出ていないのに退院しようとしていた。この患者