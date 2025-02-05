寄り付きから、558円値を上げた4日の日経平均株価。午前の取引は堅調に推移し、一時上げ幅は670円を超える場面もありました。マネックス証券広木隆氏「トランプ大統領がメキシコとカナダへの関税の適用・実行を1カ月延期するという報道が出て、自動車関連株や電子部品の株に買い戻しがみられた」ただ、午後には予定通り中国に10％の追加関税を発動し、中国も対抗措置としてアメリカの石炭や液化天然ガスに15％の関税を課すと