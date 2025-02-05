西鉄によると、雪の影響による同社グループの高速バス5日運行状況は次の通り。【終日運休】福岡-延岡(上下とも)【一部便運休】福岡-大分(大分発8:05)福岡-別府(福岡発9:01、10:31)【運行見合わせ】※()内は運休決定便福岡-宮崎(福岡発5:27〜10:15、16:45、19:15宮崎発5:30〜11:30、13:30、14:30)福岡-鹿児島(福岡発5:35〜10:30、13:30〜16:20鹿児島発5:50〜10:05、13:55、15:15)福岡-長崎(福岡発5:59〜10:46、長崎発5:30〜10:3