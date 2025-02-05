福岡市交通局によると、5日午前8時39分現在、市営地下鉄空港線・箱崎線はJR筑肥線遅延の影響により、空港線・箱崎線の全線に遅れが発生している。地下鉄空港線・箱崎線のダイヤは同9時40分現在、通常運行となった。