キャンプ地の球団施設でキャッチボールする米大リーグ、ドジャースの大谷翔平＝4日、米アリゾナ州グレンデール（共同）【グレンデール（米アリゾナ州）共同】米大リーグ、ドジャースの大谷翔平が4日、キャンプ地のアリゾナ州グレンデールの球団施設で自主練習を行った。投手と捕手のバッテリー組は1週間後の11日からキャンプインするが、先乗りして調整。今季中の投手復帰を目指す大谷は、キャッチボール相手を座らせて投げるな