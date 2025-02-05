Googleは2月3日(米国時間)、「Android Security Bulletin February 2025 ｜ Android Open Source Project」において、Androidデバイスに影響する脆弱性の情報をまとめた2025年2月のセキュリティ情報を公開した。今回のアップデートには2025-02-01、2025-02-05の2つのセキュリティパッチレベルの情報が含まれており、すでに悪用されている1件の脆弱性および1件の緊急の脆弱性を含む合計46件の脆弱性の情報が公表されている。Android