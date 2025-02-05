【SVリーグ】Astemoリヴァーレ茨城 0−3 KUROBEアクアフェアリーズ（2月2日・女子第14節）【映像】審判が驚いて振り返った「超絶レシーブ」決してあきらめない若きリベロが、驚異的な守備範囲の広さを見せつけて超絶レシーブ。まさかの展開に驚いた審判が、確認のために思わず振り返るほどの好プレーにアリーナが沸いた。大同生命SVリーグの女子第14節で、Astemoリヴァーレ茨城はKUROBEアクアフェアリーズと対戦。注目のシーン