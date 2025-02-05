Andrea Shalal[ワシントン ４日 ロイター] - ナバロ米大統領上級顧問（貿易・製造業担当）は４日、トランプ政権の通商担当者らは米政府を所得税への過度の依存からシフトさせ、関税など海外からの収入に軸足を置くという目標で一致していると述べた。ポリティコのイベントで、第２次トランプ政権は１期目から「飛躍的進歩」を遂げ、トランプ大統領や顧問は「学習曲線の頂点にいる」と語った。１期目はトランプ氏の貿易措置に懐疑的