Jeff MasonMichelle Nichols[ワシントン ４日 ロイター] - トランプ米大統領は４日、国連人権理事会から離脱する大統領令に署名した。また、国連パレスチナ難民救済事業機関（ＵＮＲＷＡ）への資金拠出停止を継続したほか、国連教育科学文化機関（ユネスコ）からの離脱を検討するよう指示した。トランプ氏は「（国連には）大きな可能性があり、われわれはその可能性を踏まえ今後も協力していくだろうが、彼らはしっかり仕事