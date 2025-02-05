BLACKPINKのメンバー、ジス（JISOO）が4日、韓国バラエティーウェブ番組に出演し、グループの完全カムバックに期待を高めた。14日にミニアルバムAMORTAGE（アモルタージ）の発売する予定で「（このアルバムは）リサが忙しすぎてリサだけは聞かせられなかった。ロゼとジェニーはいいと言ってくれた」と話した。またBLACKPINKの完全復帰にも言及。「今年、アルバムを出そうとしているし、ツアーもする予定です。おそらく今年は4人の