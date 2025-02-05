Lucy Craymer[ウェリントン ５日 ロイター] - ニュージーランド（ＮＺ）統計局が５日発表した２０２４年第４・四半期の失業率は５．１％に上昇し、４年ぶり高水準となった。労働コストの伸びも鈍化した。これを受けて、ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が今月下旬にさらに金利を５０ベーシスポイント（ｂｐ）引き下げるとの観測が高まった。第４・四半期の雇用は０．１％減少し、０９年以降で最大の落ち込みとなった。賃