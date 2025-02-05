ドナルド・トランプ大統領と石破茂総理大臣の初の日米首脳会談が２月７日に行われる見通しです。安全保障やエネルギー政策といった幅広い分野で意見を交わすとみられます。石破総理はトランプ大統領にどのように渡り合っていくのでしょうか。会談の“成功”のポイントは？早稲田大学・中林美恵子教授、同志社大学大学院・三牧聖子准教授、ジャーナリスト・武田一顕氏といった専門家への取材を踏まえまとめました。石破総理に“勝