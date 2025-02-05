円急伸、実質賃金が予想外の増加、現金給与総額28年ぶり高水準 昨年12月の現金給与総額は+4.8%と前回の+3.9%から加速し、1997年1月以来の高水準となった。実質賃金は+0.6%と予想外に増加し2カ月連続プラス、昨年6月以来の高水準となった。強い賃金統計を受け円が急伸。ドル円は154.40円台から154.20円台に軟化。 現金給与総額（12月）8:30 結果4.8% 予想3.7%前回3.9%（3.0%から修正）（前年比) 実質賃金（12月