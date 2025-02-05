日銀追加利上げ観測で円全面高、インフレ加速にもかかわらず実質賃金予想外にプラス 実質賃金が2カ月連続プラス、名目賃金が1997年以来の伸びで日銀の追加利上げ観測が高まっている。特にインフレ加速にもかかわらず実質賃金が予想外にプラスとなったことが円買いを強めているようだ。賃金統計受け円全面高、ドル円は154.40円台から154.12円付近まで軟化。 現金給与総額（12月）8:30 結果4.8% 予想3.7%前回3.9%（3