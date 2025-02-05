岐阜県土岐市の市消防本部が、市内のホームレスの男性について「声かけに応じない」などと119番通報を受けたが、救急車を出動させず、男性が翌日死亡が確認されていたことが分かった。市は適切な対応だったかを調べている。【写真】ホームレス向け無料食料、ワーホリの若者らが行列「3割は日本人」市消防本部によると、死亡した男性は50代で土岐市内で路上生活をしていた。1月13日午後6時すぎ、男性について「様子がいつもと