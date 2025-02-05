千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。2月2日（日）放送の同番組では、「第1回 野球ネタグランプリ」が開催された。©AbemaTV,Inc.日本メジャーリーガーの活躍がワイドショーを連日賑わし、昨年の『キングオブコント2024』ではファイナリスト10組中3組が野球ネタを披露するなど、今一番熱い“野球ネタ”のみで競うこの大会。芸能界屈指の野球経験と知識を持つ“元祖野球芸人”TIMを審査