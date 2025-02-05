きょう東証グロース市場に新規上場した技術承継機構は、公開価格と同じ２０００円カイ気配でスタートした。 同社は、製造業と製造業に関連する事業の譲受及び譲受企業の経営支援に取り組む連続買収（譲受）企業で、譲り受けた製造業の事業から生まれる利益が収益源。譲受した会社の譲渡は基本的には想定しておらず、中小企業の主要な悩みである人材不足・ＩＴ化を改善・推進することで中小製造業各社の事業強化