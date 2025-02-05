著者：Seagateシニア・バイス・プレジデント兼最高技術責任者ジョン・モリスSeagateシニア・バイス・プレジデント兼最高技術責任者ジョン・モリス (John Morris)AIによるアウトプットが、社会で信頼を得るには何が必要でしょうか？AIのアルゴリズムが生み出すすべての意思決定、予測、洞察は、データの可用性と品質に依存しています。AIの潜在能力を最大限に活用するために、データは適切かつ効率的に保存される必要があります