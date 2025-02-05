日本ミシュランタイヤは3月1日より順次、プレミアムコンフォートタイヤの新製品「MICHELIN PRIMACY 5」(ミシュラン プライマシー ファイブ)を発売する。サイズは16インチから20インチまでの全42サイズ。価格はオープンとなる。プレミアムコンフォートタイヤ「MICHELIN PRIMACY 5」を発売○ドライバーのあらゆる性能に対する高い要求に応えることが可能に静粛性に優れ、上質で快適な乗り心地を提供するプレミアムコンフォートタイヤ