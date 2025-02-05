5日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年3月限は前日清算値比115ポイント高の2万4845ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値2万4740.76ポイントに対しては104.24ポイント高。 株探ニュース