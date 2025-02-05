2025年1月11日に「シティサーキット東京ベイ」で行われた「スーパーカーオークション」に1994年式の8代目「スカイライン GT-R［BNR32］」(以下、32型)が出品されていた。「落札予想金額」を確認してみると1,700万円〜2,200万円という数字が! なぜ32型はここまで人気なのだろうか。32型のスカイラインGT-Rは特に海外で人気が高い映画や漫画で人気爆発!32型は1989年に発表され、その3カ月後にはスカイラインの最上級グレードとして16