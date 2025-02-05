【ソウル聯合ニュース】韓国のサムスン電子が昨年、複合的な危機にもかかわらず新規雇用を増やし雇用１位を維持したことが５日、分かった。企業情報サイトのＣＥＯスコアの調査によると、売上高上位５００社のうち合併・分割などがあった３２社を除く４６８社の国民年金加入者数は２０２３年１２月末の１５８万８８１７人から２４年１２月末は１５９万４１１９人となり０．３％増加した。２４年末時点で国民年金加入者数が最も