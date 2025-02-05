将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、王座、棋王、棋聖、22）に永瀬拓矢九段（32）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル 第74期ALSOK杯王将戦七番勝負」第3局が2月5日、東京都立川市の「オーベルジュ ときと」で始まった。シリーズは、藤井王将が開幕から2連勝と好発進。本局を制し、防衛4連覇に王手をかけるのか。挑戦者の永瀬九段が反撃を開始するのか。本局の先手番は永瀬九段。【中継】藤井王将VS永瀬九段 注目の第3局（生中継