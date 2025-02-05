やはり、この男は頼りになる。2月4日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」の第2試合では、KADOKAWAサクラナイツの堀慎吾（協会）が登板。オーラスで満貫をアガり、わずか200点差で逆転トップを手にした。【映像】わずか200点差！堀慎吾、魂の逆転満貫当試合は起家からセガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）、堀、渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）、BEAST X・猿川真寿（連盟）の並びでスタートした。堀は東1局、い