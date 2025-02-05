Photo: mio 大人だからこそ、勉強の動機づけが必要なのかも。1月29日、コクヨが新しく発表したのが「大人のやる気ペン」なるIoT文具。誰も褒めたり怒ったりしてくれない大人の勉強はある意味孤独。大人のやる気ペンは、そんな大人の勉強の壁＝継続する、をサポートしてくれるんです。IoTデータで頑張りを可視化してくれるデバイス