米国の首都ワシントンで1月29日に起きた旅客機と米軍ヘリコプターの空中衝突事故で、地元消防や軍、沿岸警備隊などの捜索チームは4日、搭乗していた67人の遺体をすべて収容したと公表した。米メディアによると、米国内で多数の搭乗者が死亡した航空機事故は、2009年にニューヨーク州バファローで50人が亡くなった墜落事故以来となった。【地図】ヘリと旅客機の航路事故直後から、氷片が浮くポトマック川で、ダイバーが潜水して