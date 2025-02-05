Bookshopはアメリカのオンライン書籍購入サービスで、Amazonの台頭により実店舗の書店が存続の危機に追いやられるのに対抗し、独立系書店がAmazonに代わる独自のオンラインショップを開設することができます。BookshopはさらにAmazonのKindleにも対抗すべく電子書籍市場にも参入しており、その意図や詳細についてBookshopのアンディ・ハンターCEOが語っています。Bookshop.org’s ebook store is a local-first competitor to Amaz