G-FLATは、直営インテリアショップにて2025年2月1日(土)〜16日(日)の16日間、人気店の焼菓子とチョコレートのバレンタイン限定イベント『ドライフラワーと焼菓子と大人のチョコレート』を開催中です。 ドライフラワーと焼菓子と大人のチョコレート  開催日： 2025年2月1日(土)〜16日(日)時間： 11:00〜19:00場所： ジーフラット インテリアショップ〒650-0012神戸市中央区北長狭通4-3-24アクセス